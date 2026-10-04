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Главная » Жизнь » Общество

Надбавка в 3 тысячи грн пенсионерам-чернобыльцам: кому предусмотрено законом

06:30 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Елена Чупровская
Надбавка в 3 тысячи грн пенсионерам-чернобыльцам: кому предусмотрено законом Иллюстративное фото: почему не всем чернобыльцам назначают доплату (коллаж РБК-Украина)
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Части неработающих пенсионеров в 2026 году доплачивают к пенсии по 2595 гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Доплата назначается только неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения. В 2025 году она составила 2361 гривну.

Кто имеет право на доплату

Человек должен был жить или работать в одной из этих зон по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 года. Именно на этом основании она получила статус пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы.

Такое условие устанавливает статья 29 Закона о Государственном бюджете на 2026 год. Порядок выплаты уточняется постановлением Кабинета Министров от 14 января 2026 года №48.

Кому доплату не назначат

Выплату не получат те, кто после аварии уехал за пределы этих зон самостоятельно или по направлению областных государственных администраций, а затем вернулся туда жить постоянно.

Нет права на нее и у тех, кто зарегистрировался или переехал в эти зоны после аварии на Чернобыльской АЭС. Если пенсионер трудоустроится или уедет с места жительства в зоне, доплату прекратят.

Как Пенсионный фонд проверяет право на деньги

Специалисты сверяют данные с Единым государственным демографическим реестром и Реестром территориального общества. Если нужные сведения там есть, доплату обычно назначают и продолжают автоматически.

Напомним, ПФУ объяснил, что государство может полностью остановить социальную помощь лицам с инвалидностью и не имеющим права на пенсию.

В некоторых случаях уже полученные деньги придется вернуть.

Как сообщало РБК-Украина, пенсионеры с оккупированных территорий должны сообщить ПФУ, что не получают выплаты от России.

Иначе украинская пенсия в них не поступит.

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