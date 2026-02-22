"Надайте повну ясність": ЄС вимагає від Трампа пояснень через нові мита

Вимога до Вашингтона

У Брюсселі наголосили, що Білий дім має надати "повну ясність" щодо своїх подальших кроків.

В Єврокомісії вважають, що нові мита президента США Дональда Трампа суперечать принципам трансатлантичної торгівлі, які були погоджені сторонами раніше.

"Поточна ситуація не сприяє забезпеченню "справедливої, збалансованої та взаємовигідної" трансатлантичної торгівлі та інвестицій... Угода є угода", - підкреслили в Комісії.

У ЄС наполягають, що європейський експорт повинен і надалі підпадати під дію пільгового режиму без непередбачуваних тарифних стрибків.

"Товари ЄС повинні й надалі користуватися найконкурентнішим режимом, без підвищення тарифів понад чітку та всеохоплюючу стелю, узгоджену раніше", - додали в Єврокомісії.

Деталі суперечки

Як повідомляють в ЄС, конфлікт загострився після того, як Верховний суд США скасував попередні глобальні тарифи Трампа. У відповідь президент США запровадив нові тимчасові мита у розмірі 10%, які майже одразу підняв до 15%.

Це рішення ставить під загрозу домовленості минулого року, згідно з якими США обмежили тарифи для ЄС, а Брюссель натомість відмовився від запровадження мит у відповідь на американські товари.