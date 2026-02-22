"Надайте повну ясність": ЄС вимагає від Трампа пояснень через нові мита

Європейська комісія зажадала від США неухильного дотримання торгової угоди та відмови від підвищення мит на європейські товари після рішення Верховного суду США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.
У Брюсселі наголосили, що Білий дім має надати "повну ясність" щодо своїх подальших кроків.
В Єврокомісії вважають, що нові мита президента США Дональда Трампа суперечать принципам трансатлантичної торгівлі, які були погоджені сторонами раніше.
"Поточна ситуація не сприяє забезпеченню "справедливої, збалансованої та взаємовигідної" трансатлантичної торгівлі та інвестицій... Угода є угода", - підкреслили в Комісії.
У ЄС наполягають, що європейський експорт повинен і надалі підпадати під дію пільгового режиму без непередбачуваних тарифних стрибків.
"Товари ЄС повинні й надалі користуватися найконкурентнішим режимом, без підвищення тарифів понад чітку та всеохоплюючу стелю, узгоджену раніше", - додали в Єврокомісії.
Як повідомляють в ЄС, конфлікт загострився після того, як Верховний суд США скасував попередні глобальні тарифи Трампа. У відповідь президент США запровадив нові тимчасові мита у розмірі 10%, які майже одразу підняв до 15%.
Це рішення ставить під загрозу домовленості минулого року, згідно з якими США обмежили тарифи для ЄС, а Брюссель натомість відмовився від запровадження мит у відповідь на американські товари.
Нагадаємо, торговельне протистояння загострилося після того, як Дональд Трамп вирішив обійти рішення Верховного суду США, який скасував його попередні глобальні тарифи. Президент США знайшов юридичні механізми для впровадження нових мит в обхід судової заборони.
Відразу після цього Трамп оголосив про чергове підвищення тарифів, піднявши ставку з 10% до 15%.
Такі кроки американської адміністрації вже викликали серйозне занепокоєння на світових ринках та критику з боку ключових торговельних партнерів Вашингтона, зокрема Європейського Союзу.