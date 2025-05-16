"Надай повноваження": Зеленський звернувся до Путіна після переговорів у Стамбулі

Українська делегація прибула до Стамбула з готовністю обговорити завершення війни. Натомість Росія відрядила представників без реальних повноважень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Цього тижня в нас був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення цієї війни, якби тільки (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не злякався приїхати до Туреччини", - наголосив Зеленський.
Він додав, що вчора особисто був в Анкарі та подякував турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану за прийом. Президент зауважив. що ще вчора був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі.
"І не просто до зустрічі, а щоб розв’язати всі важливі питання, на мою думку. Але він не погодився ні на що. Я маю на увазі Путіна", - зауважив президент.
Водночас він зауважив, що російський диктатор відправив до Туреччини делегацію дуже низького рівня.
"У її складі немає жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії. Попри це я направив нашу команду на чолі з міністром оборони України до Стамбула - хоча б для того, щоб з’ясувати, чи здатні ті росіяни справді щось вирішити", - пояснив він.
На фоні цього Зеленський звернувся до Путіна та закликав надати цій делегації реальні повноваження.
"Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Я закликаю Путіна надати своїй делегації реальні повноваження", - сказав глава України.
Президент зауважив, що протягом дня буде інформувати всіх про те, що відбувається в Стамбулі й чи є шанс, що російська делегація зробить реальні кроки, щоб зупинити вбивства та покласти край війні.
Нагадаємо, що ще вчора, 15 травня, Зеленський різко висловився щодо складу російської делегації, назвавши її "бутафорською".
Зауважимо, що сьогодні в Стамбулі все ж відбулась зустріч російської та української делегації. Зустріч такого рівня це перший контакт між країнами за три роки.
Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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