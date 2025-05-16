"Предоставь полномочия": Зеленский обратился к Путину после переговоров в Стамбуле

"На этой неделе у нас был реальный шанс сделать важные шаги к завершению этой войны, если бы только (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин не испугался приехать в Турцию", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что вчера лично был в Анкаре и поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана за прием. Президент отметил. что еще вчера был готов к прямой встрече с Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

"И не просто к встрече, а чтобы решить все важные вопросы, по моему мнению. Но он не согласился ни на что. Я имею в виду Путина", - отметил президент.

В то же время он отметил, что российский диктатор отправил в Турцию делегацию очень низкого уровня.

"В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России. Несмотря на это я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул - хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить", - пояснил он.

На фоне этого Зеленский обратился к Путину и призвал предоставить этой делегации реальные полномочия.

"Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", - сказал глава Украины.

Президент отметил, что в течение дня будет информировать всех о том, что происходит в Стамбуле и есть ли шанс, что российская делегация сделает реальные шаги, чтобы остановить убийства и положить конец войне.