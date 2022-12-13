Закликала виводити з обігу гривню. Під Харковом затримали чергову колаборантку

Мешканка селища Чкаловське (Харківська область) закликала виводити з обігу українську гривню під час тимчасової окупації населеного пункту. Проте правоохоронці затримали її та повідомили їй про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Під час окупації смт Чкаловське Чугуївського району місцева мешканка висловлювалась на підтримку дій і рішень президента РФ", - йдеться у повідомленні.

Вона переконувала сусідів, що Збройні сили України більше не повернуться на територію Харківської області, а отже треба виводити з обігу українські монети та купюри.

"Жінка закликала надавати окупантам допомогу, підтримувати їхні дії, а також заперечувала збройну агресію РФ проти України", - додали у прокуратурі.

Правоохоронці затримали жінку та повідомили їй про підозру у колабораційній діяльності.