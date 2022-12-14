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Предоставил автобусы для перевозки россиян из Крыма в Херсон: задержан еще один вражеский пособник

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Среда 14 декабря 2022 12:23
Предоставил автобусы для перевозки россиян из Крыма в Херсон: задержан еще один вражеский пособник Фото: СБУ задержала вражеского пособника, который предоставил автобусы для перевозки россиян из Крыма в Херсон (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала еще одного приспешника российских оккупантов в ходе стабилизационных мероприятий в Херсоне. Он предоставил автобусы для перевозки захватчиков из Крыма в Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, который принимал участие в транспортировке оккупационных группировок во время захвата Херсона. Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав оккупантов из Крыма.

К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, находившихся в автопарке предприятия.

После освобождения Херсона мужчина пытался бежать в Молдову для избежания правосудия.

Но СБУ удалось своевременно разоблачить злоумышленника. Правоохранители установили его местонахождение и задержали на попытке пересечения границы.

По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны Евросоюза.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он поддержал захватчиков и "перестроил" собственный бизнес в пользу агрессора. Для этого он "перерегистрировал" компанию в оккупационной администрации и открыл банковские счета в РФ.

В обмен на сотрудничество оккупанты обещали ему беспрепятственное управление автопредприятием и свободное передвижение по временно захваченным регионам Украины.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители задержали жительница поселка Чкаловское (Харьковская область), призывающая выводить из обращения украинскую гривну во время оккупации населенного пункта.

Ранее в Херсонской области задержаны три человека, которые помогали оккупантам проводить "референдум" и угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".

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Служба безопасности Украины Херсон
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