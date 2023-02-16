UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Надання танків Україні зруйнує здатність Росії вести механізовану війну, - ISW

Фото: Надання танків Україні зруйнує здатність Росії вести механізовану війну (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

Нездатність РФ відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі суттєво обмежує можливості окупантів у маневровій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)

Як вказують аналітики, росіяни за рік повномасштабного вторгнення втратили близько 50% танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.

У звіті ISW також наводять оцінку глави міністерста оборони Великої Британії Бена Воллеса, згідно з якою дві третини російських танків знищені або непридатні.

Москва намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі

В Інституті вивчення війни підкреслили, що Київ п

Ключові висновки ISW:

  • Військова кампанія Росії проти України, ймовірно, значно виснажила російську техніку та резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.
  • Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до федеральних зборів РФ 21 лютого.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та на лінії Сватове - Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.
  • Російські джерела натякали, що українські війська можуть утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, хоча ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.
  • Кремль продовжує фінансувати військові дії в Україні з регіональних бюджетів.

Російський уряд продовжує інтегрувати окуповані території в російські структури управління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніВійна Росії проти України