Предоставление танков Украине разрушит способность России вести механизированную войну, - ISW

Как указывают аналитики, россияне за год полномасштабного вторжения потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.
В отчете ISW также приводится оценка главы министерста обороны Великобритании Бена Уоллеса, согласно которой две трети российских танков уничтожены или непригодны.
В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.
Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.
Ключевые выводы ISW:
Военная кампания России против Украины, вероятно, значительно истощила российскую технику и резервы живой силы, необходимые для поддержания успешного широкомасштабного наступления на востоке Украины.
Российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к федеральному собранию РФ 21 февраля.
Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватового и на линии Сватово - Кременная.
Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, вдоль западных окраин города Донецка и на западе Донецкой области.
Российские источники намекали, что украинские войска могут удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, хотя ISW не нашел подтверждения этого заявления.
Кремль продолжает финансировать военные действия в Украине из региональных бюджетов.