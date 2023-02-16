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Предоставление танков Украине разрушит способность России вести механизированную войну, - ISW

Фото: Предоставление танков Украине разрушит способность России вести механизированную войну (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Неспособность РФ восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как указывают аналитики, россияне за год полномасштабного вторжения потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.

В отчете ISW также приводится оценка главы министерста обороны Великобритании Бена Уоллеса, согласно которой две трети российских танков уничтожены или непригодны.

В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.

Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.

Ключевые выводы ISW:

  • Военная кампания России против Украины, вероятно, значительно истощила российскую технику и резервы живой силы, необходимые для поддержания успешного широкомасштабного наступления на востоке Украины.
  • Российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет объявлять меры по дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политику в своем запланированном обращении к федеральному собранию РФ 21 февраля.
  • Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватового и на линии Сватово - Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, вдоль западных окраин города Донецка и на западе Донецкой области.
  • Российские источники намекали, что украинские войска могут удерживать позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, хотя ISW не нашел подтверждения этого заявления.
  • Кремль продолжает финансировать военные действия в Украине из региональных бюджетов.

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