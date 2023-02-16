Предоставление танков Украине разрушит способность России вести механизированную войну, - ISW

Как указывают аналитики, россияне за год полномасштабного вторжения потеряли около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.

В отчете ISW также приводится оценка главы министерста обороны Великобритании Бена Уоллеса, согласно которой две трети российских танков уничтожены или непригодны.

В Институте изучения войны подчеркнули, что Киев продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев.

Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.

Ключевые выводы ISW: