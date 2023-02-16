Надання танків Україні зруйнує здатність Росії вести механізовану війну, - ISW
Нездатність РФ відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі суттєво обмежує можливості окупантів у маневровій війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)
Як вказують аналітики, росіяни за рік повномасштабного вторгнення втратили близько 50% танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.
У звіті ISW також наводять оцінку глави міністерста оборони Великої Британії Бена Воллеса, згідно з якою дві третини російських танків знищені або непридатні.
"Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні зруйнує здатність РФ вести механізовану війну. Однак Москва намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі", - зазначили фахівці.
В Інституті вивчення війни підкреслили, що Київ продовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців.
Проте, здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надасть необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.
Ключові висновки ISW:
- Військова кампанія Росії проти України, ймовірно, значно виснажила російську техніку та резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.
- Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до федеральних зборів РФ 21 лютого.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та на лінії Сватове - Кремінна.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.
- Російські джерела натякали, що українські війська можуть утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, хоча ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.
- Кремль продовжує фінансувати військові дії в Україні з регіональних бюджетів.
Російський уряд продовжує інтегрувати окуповані території в російські структури управління.
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