Надання танків Україні зруйнує здатність Росії вести механізовану війну, - ISW

Нездатність РФ відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі суттєво обмежує можливості окупантів у маневровій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)

Як вказують аналітики, росіяни за рік повномасштабного вторгнення втратили близько 50% танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.

У звіті ISW також наводять оцінку глави міністерста оборони Великої Британії Бена Воллеса, згідно з якою дві третини російських танків знищені або непридатні.

"Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні зруйнує здатність РФ вести механізовану війну. Однак Москва намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі ", - зазначили фахівці.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що Київ п родовжує мати вікно можливостей для початку широкомасштабних контрнаступів протягом наступних кількох місяців.

Проте, здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надасть необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.

Ключові висновки ISW:

Військова кампанія Росії проти України, ймовірно, значно виснажила російську техніку та резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до федеральних зборів РФ 21 лютого.

Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та на лінії Сватове - Кремінна.

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Російські джерела натякали, що українські війська можуть утримувати позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, хоча ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

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Російський уряд продовжує інтегрувати окуповані території в російські структури управління.