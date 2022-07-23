Когда начнется вывоз зерна из Украины: ответ Эрдогана

"Мы сделаем существенный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса с помощью движения судов, которое начнется в ближайшие дни", - заявил он.

Зерновое соглашение

В Стамбуле вчера было подписано соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна.

Согласно договору, зерно и другое продовольствие будут вывозиться кораблями из трех украинских портов. Россия в свою очередь должна обеспечить "режим тишины".

Однако сегодня порт Одессы подвергся ракетному удару. Там находилось зерно, которое готовилось на экспорт.