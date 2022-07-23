Коли розпочнеться вивіз зерна з України: відповідь Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що "зерновий коридор" у Чорному морі запрацює уже найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler.
"Ми зробимо суттєвий внесок у подолання глобальної продовольчої кризи за допомогою руху суден, який розпочнеться найближчими днями", - заявив він.
У Стамбулі вчора була підписана угода між Україною, Росією, Туреччиною та ООН про вивіз українського зерна.
Згідно з договором, зерно та інше продовольство будуть вивозитися кораблями з трьох українських портів. Росія своєю чергою повинна забезпечити "режим тиші".
Проте сьогодні порт Одеси зазнав ракетного удару. Там знаходилося зерно, яке готувалося на експорт.
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