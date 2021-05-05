Начисляла выплаты "переселенцам". Сотрудницу банка подозревают в нанесении ущерба государству

В Донецкой области сотрудницу банка подозревают в нанесении государству ущерба в размере около 850 тысяч гривен. По версии следствия, подозреваемая начисляла выплаты фейковым переселенцам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел .

Как считают правоохранители, подозреваемая имитировала идентификацию и вносила в автоматизированную систему информацию о якобы переселенцах, которые фактически находились на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Эти действия нанесли государству ущерб на сумму около 850 тысяч гривен. Лицу, которое идентифицировало псевдопереселецов, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК", - рассказали в МВД.

Сейчас правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к махинациям с выплатами.