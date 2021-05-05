RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нараховувала виплати "переселенцям". Співробітницю банку підозрюють у завданні збитків державі

Автор: Дмитро Левицький

У Донецькій області співробітницю банку підозрюють у завданні державі збитків у розмірі близько 850 тисяч гривень. За версією слідства, підозрювана нараховувала виплати фейковим переселенцям.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як вважають правоохоронці, підозрювана імітувала ідентифікацію та вносила в автоматизовану систему інформацію про нібито переселенців, які фактично перебували на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Ці дії завдали державі збитків на близько 850 тисяч гривень. Особі, яка ідентифікувала псевдопереселенців, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 362 ККУ", - розповіли в МВС.

Наразі правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до махінацій з виплатами.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики розповіли, як розподілилися переселенці з окупованих територій територією України. Міністерство опублікувало відповідну карту.

Крім того, український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, скільки переселенців проживає на окупованій території.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїнипереселенцыДонецкая областьвыплаты