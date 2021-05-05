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Как по Украине распределились переселенцы с оккупированных территорий: карта Минсоцполитики

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 18:24
Как по Украине распределились переселенцы с оккупированных территорий: карта Минсоцполитики Фото: молодые люди с планшетом (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных с временно оккупированных территорий лицах на учете состоят более 1,4 миллиона человек. Минсоцполитики опубликовало карту, как они распределились по территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“По состоянию на 5 мая 2021 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 466 077 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым”, - отмечается в сообщении.

Больше всего переселенцев проживает в Донецкой области - 513 158 человек. На втором месте находится Луганская область - 283 451 человек. Далее следует Киев (164 032), Харьков (136 151), Днепропетровская область (71 626), Киевская область (66 630), Запорожская область (56 426) и Одесская область (38 835).

Как по Украине распределились переселенцы с оккупированных территорий: карта Минсоцполитики

Фото: распределение переселенцев по Украине (msp.gov.ua)

Напомним, в Украине утвержден механизм распределения льготной ипотеки для переселенцев под 3% годовых. Для ее получения будет сформирована отдельная очередь, отбирать в которую планируется с помощью генератора случайных чисел.

В интервью РБК-Украина уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Украине официально зарегистрировано полтора миллиона внутренне перемещенных лиц. Из них около миллиона переселенцев физически проживают на оккупированной территории.

Отметим, ранее НБУ обязал банки Украины обслуживать жителей Крыма без справки переселенца.

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