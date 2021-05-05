Начисляла выплаты "переселенцам". Сотрудницу банка подозревают в нанесении ущерба государству
В Донецкой области сотрудницу банка подозревают в нанесении государству ущерба в размере около 850 тысяч гривен. По версии следствия, подозреваемая начисляла выплаты фейковым переселенцам.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как считают правоохранители, подозреваемая имитировала идентификацию и вносила в автоматизированную систему информацию о якобы переселенцах, которые фактически находились на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"Эти действия нанесли государству ущерб на сумму около 850 тысяч гривен. Лицу, которое идентифицировало псевдопереселецов, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК", - рассказали в МВД.
Сейчас правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к махинациям с выплатами.
Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как распределились переселенцы с оккупированных территорий по территории Украины. Министерство опубликовало соответствующую карту.
Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, сколько переселенцев проживает на оккупированной территории.