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Начисляла выплаты "переселенцам". Сотрудницу банка подозревают в нанесении ущерба государству

Новина українською → Донецкая область, Среда 05 мая 2021 19:29
Начисляла выплаты "переселенцам". Сотрудницу банка подозревают в нанесении ущерба государству Фото: сотруднице банка сообщили о подозрении (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Донецкой области сотрудницу банка подозревают в нанесении государству ущерба в размере около 850 тысяч гривен. По версии следствия, подозреваемая начисляла выплаты фейковым переселенцам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как считают правоохранители, подозреваемая имитировала идентификацию и вносила в автоматизированную систему информацию о якобы переселенцах, которые фактически находились на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Эти действия нанесли государству ущерб на сумму около 850 тысяч гривен. Лицу, которое идентифицировало псевдопереселецов, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК", - рассказали в МВД.

Сейчас правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к махинациям с выплатами.

Напомним, в Минсоцполитики рассказали, как распределились переселенцы с оккупированных территорий по территории Украины. Министерство опубликовало соответствующую карту.

Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, сколько переселенцев проживает на оккупированной территории.

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Новости Украины Происшествия Министерство внутренних дел Украины переселенцы Донецкая область выплаты
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