Нараховувала виплати "переселенцям". Співробітницю банку підозрюють у завданні збитків державі

У Донецькій області співробітницю банку підозрюють у завданні державі збитків у розмірі близько 850 тисяч гривень. За версією слідства, підозрювана нараховувала виплати фейковим переселенцям.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ .

Як вважають правоохоронці, підозрювана імітувала ідентифікацію та вносила в автоматизовану систему інформацію про нібито переселенців, які фактично перебували на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Ці дії завдали державі збитків на близько 850 тисяч гривень. Особі, яка ідентифікувала псевдопереселенців, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 362 ККУ", - розповіли в МВС.

Наразі правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до махінацій з виплатами.