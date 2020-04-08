Начисления за отопление и горячую воду в Киеве снизили на треть

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В мартовских платежках суммы будут меньше плановых

В марте 2020 года в платежках за тепло горячую воду в Киеве будет отражено снижение стоимости услуги по сравнению с базовым тарифом примерного на 30%. Об этом сказал на брифинге директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Как напомнил Лопатин, начиная с декабря 2019 года ежемесячно проводилась корректировка начислений на отопление и горячую воду без пересмотра утвержденного тарифа.

"Так, вместо базового тарифа - 1654,41 грн/Гкал, в декабре стоимость 1 Гкал составляла 1290,44 грн, в январе - 1349 грн, в феврале - 1224 грн/Гкал, а в марте рекордные 1125 грн", - сообщил он.

По его словам, за март перерасчет по услуге централизованного отопления был на 32% в сторону снижения, за услуги горячего водоснабжения - на 29%.

Он напомнил, что зима 2019-2020 оказалась рекордно теплой. Это повлияло на уменьшение потребления природного газа для обеспечения города теплом и горячей водой. В этом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" закупило 1,05 куб. м газа на сумму 5,5 грн. А в прошлом сезоне было потреблено 1,17 куб. м общей стоимостью 8,7 млрд грн.

При этом в течение этого отопительного сезона для поставки услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению произведено 7,9 Гкал теплоэнергии. Тогда как в прошлом сезоне это было 9,3 Гкал тепла, рассказал он.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что плановое отключение горячей воды в Киеве начнется с 9 апреля.

Напомним, киевляне будут получать счета на оплату жилищно-коммунальных услуг с новым платежом. В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.