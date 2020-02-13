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В "Киевтеплоэнерго" пояснили рост сумм в платежках за тепло

Новости » Экономика     13.02.2020 - 11:05
В "Киевтеплоэнерго" пояснили рост сумм в платежках за тепло
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В январе немного упала температура и выросла стоимость газа

Увеличение сумм в платежках за отопление в январе 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года в Киеве связано с температурой воздуха и стоимостью газа. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

Как отметили в пресс-службе, при начислениях за тепло учитывается среднемесячная температура, определенная Укргидрометцентром. В частности, среднемесячная температура в январе 2020 года была на 2 градуса ниже, чем в декабре 2019 года. Соответственно, увеличились объемы потребления тепла домами и это повлияло на суммы в платежках.

Кроме того, стоимость газа выросла на 8,7% - с 4276,69 грн за 1 тыс. кубометров в декабре до 4650 грн за 1 тыс. кубометров в январе.

В итоге в январе стоимость отопления в Киеве в январе была на 5% выше - 1356,62 грн/Гкал, в то время как в декабре она была 1290,44 грн/Гкал.

В то же время, согласно постановлению Кабмина, в Киеве был снижен тариф на отопление. В декабре 2019 года скидка от базового тарифа на сезон составила 22%, в январе 2020 года - 18%.

В &quot;Киевтеплоэнерго&quot; пояснили рост сумм в платежках за тепло

Напомним, глава правительства Алексей Гончарук заявил, что граждане Украины получат в январе 2020 года чуть большие платежки за жилищно-коммунальные услуги, чем в декабре 2019 года.

Напомним, по данным Госстата, средний размер платежки за коммуналку вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).

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