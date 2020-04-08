Нарахування за опалення і гарячу воду в Києві знизили на третину

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У березневих платіжках суми будуть менше планових

У березні 2020 року в платіжках за тепло, гарячу воду у Києві буде відображено зниження вартості послуги порівняно з базовим тарифом примірного на 30%. Про це сказав на брифінгу директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Як нагадав Лопатин, починаючи з грудня 2019 року щомісячно проводилася коригування нарахувань на опалення і гарячу воду без перегляду затвердженого тарифу.

"Так, замість базового тарифу - 1654,41 грн/Гкал, у грудні вартість 1 Гкал становила 1290,44 грн, у січні - 1349 грн, у лютому - 1224 грн/Гкал, а у березні рекордні 1125 грн", - повідомив він.

За його словами, за березень перерахунок за послуги централізованого опалення був на 32% у бік зниження, за послуги гарячого водопостачання - на 29%.

Він нагадав, що зима 2019-2020 виявилася рекордно теплою. Це вплинуло на зменшення споживання природного газу для забезпечення міста теплом і гарячою водою. В цьому опалювальному сезоні "Київтеплоенерго" закупило 1,05 куб. м газу на суму 5,5 грн. А в минулому сезоні було спожито 1,17 куб. м загальною вартістю 8,7 млрд грн.

При цьому протягом цього опалювального сезону для поставки послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання вироблено 7,9 Гкал теплоенергії. Тоді як у минулому сезоні це було 9,3 Гкал тепла, розповів він.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв заявив, що планове відключення гарячої води в Києві розпочнеться з 9 квітня.

Нагадаємо, кияни будуть отримувати рахунки на оплату житлово-комунальних послуг з новим платежем. У рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з'явиться окремий рядок з внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла та гарячої води.