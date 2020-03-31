Начисления за коммуналку начали падать

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2020 года составили 19,6 млрд грн, что на 16,2% меньше, чем в январе (23,4 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

При этом стоит отметить, что начиная с января Госстат начал публиковать данные с учетом электроэнергии. В декабре 2019 года было начислено около 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за коммуналку плюс 2,8 млрд грн за электроэнергию).

Таким образом, в феврале было начислено столько же, как и в декабре прошлого года.

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По данным статистического ведомства, в феврале 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 19,8 млрд (100,8% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2020 года составила 66,7 млрд грн, что на 0,3 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (67 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 29 февраля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 28,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22,4 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 5,4 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 4,8 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,6 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2020 года составили 23,4 млрд грн, что 19,4% больше, чем в декабре 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.