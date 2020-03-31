Нарахування за комуналку почали падати

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2020 року склали 19,6 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж у січні (23,4 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

При цьому варто зазначити, що починаючи з січня Держстат почав публікувати дані з урахуванням електроенергії. У грудні 2019 року було нараховано близько 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за комуналку плюс 2,8 млрд грн за електроенергію).

Таким чином, у лютому було нараховано стільки ж, як і в грудні минулого року.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, в лютому 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 19,8 млрд (100,8% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2020 року склала 66,7 млрд грн, що на 0,3 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (67 млрд грн).

За даними статистичного відомства, за станом на 29 лютого заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 28,6 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 22,4 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 5,4 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 4,8 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 4,6 млрд грн, за поводження з побутовими відходами - 0,9 млрд грн

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в січні 2020 року склали 23,4 млрд грн, що на 19,4% більше, ніж у грудні 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.