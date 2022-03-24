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Подоляк о месяце войны: "Украина стала глобальным лидером"

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 19:30
Подоляк о месяце войны: "Украина стала глобальным лидером" Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Россия 24 февраля жестоко ворвалась на украинскую землю. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что за месяц войны Украина показала, что она большая и мощная нация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка.

По его словам, за это нелегкое время каждый показал кто есть кто.

"Месяц большой войны за свободу нашего государства позади. Есть ли у нас надежда? В нас есть вера в то, что мы точно победим. Мест войны показал кто есть кто. Есть отдельные люди, которые живут в прошлом и продолжают политическую истерику. Это всегда было, будет и даже война не может это изменить", - сказал он.

Также он добавил, что 95% людей сегодня живут в другой Украине, которая показала целому миру, что такое большая нация.

"Украина сегодня диктует политически-глобальную моду. Украина сегодня диктует правила игры и стала глобальным лидером. Президент Украины личность №1 в этом мире. И я думаю, что завтра все будет по-украински", - добавил Подоляк.

Ранее мы сообщали, что Подоляк объяснил, почему армия России потерпела фиаско в Украине.

Также мы писали, что Подоляк рассказал о переводе Россией расчетов за газ в рубли.

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