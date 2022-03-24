Подоляк о месяце войны: "Украина стала глобальным лидером"
Россия 24 февраля жестоко ворвалась на украинскую землю. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что за месяц войны Украина показала, что она большая и мощная нация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка.
По его словам, за это нелегкое время каждый показал кто есть кто.
"Месяц большой войны за свободу нашего государства позади. Есть ли у нас надежда? В нас есть вера в то, что мы точно победим. Мест войны показал кто есть кто. Есть отдельные люди, которые живут в прошлом и продолжают политическую истерику. Это всегда было, будет и даже война не может это изменить", - сказал он.
Также он добавил, что 95% людей сегодня живут в другой Украине, которая показала целому миру, что такое большая нация.
"Украина сегодня диктует политически-глобальную моду. Украина сегодня диктует правила игры и стала глобальным лидером. Президент Украины личность №1 в этом мире. И я думаю, что завтра все будет по-украински", - добавил Подоляк.
Ранее мы сообщали, что Подоляк объяснил, почему армия России потерпела фиаско в Украине.
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