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Подоляк о войне в Украине: Европа должна осознать, что это только начало захватнического пути РФ

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 19:13
Подоляк о войне в Украине: Европа должна осознать, что это только начало захватнического пути РФ Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 27-й день разрушает украинские города и убивает мирное население. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что страна-агрессор открыто угрожает всему миру и Европе нужно осознать, что это только начало захватническому пути РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советника в Twitter.

По его словам, российская пропаганда открыто говорит о необходимости уничтожить Украину.

"Европе самое время осознать, что война против Украины - это лишь начало большого руинно-захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Также роспропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", - написал Подоляк.

Ранее мы сообщали, что Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту.

Также мы писали, что Подоляк рассказал о российских фейках.

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