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Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Завтра начинается историческая неделя, когда Украина услышит ответ от Европейского союза по поводу статуса кандидата. Поэтому стоит ожидать от России усиления активности.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в понедельник начинается одна из важнейших недель за все время с 1991 года.

"В такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально - показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня - это наша победа завтра", - заявил Зеленский.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Также стали известны условия для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

При этом в России продолжают произносить угрозы на фоне стремлений Украины стать членом европейского блока.

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Владимир Зеленский