Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России

Завтра начинается историческая неделя, когда Украина услышит ответ от Европейского союза по поводу статуса кандидата. Поэтому стоит ожидать от России усиления активности.
Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
По его словам, в понедельник начинается одна из важнейших недель за все время с 1991 года.
"В такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально - показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня - это наша победа завтра", - заявил Зеленский.
Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Также стали известны условия для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.
При этом в России продолжают произносить угрозы на фоне стремлений Украины стать членом европейского блока.
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