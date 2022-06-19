Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії

Завтра починається історичний тиждень, коли Україна почує відповідь від Європейського союзу щодо статусу кандидата. Тому варто очікувати від Росії посилення активності.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, в понеділок починається один із найважливіших тижнів за весь час від 1991 року.
"В такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально - показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні - це наша перемога завтра", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Також стали відомі умови для початку переговорів про вступ України в Європейський союз.
При цьому в Росії продовжують виголошувати погрози на тлі прагнень України стати членом європейського блоку.
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