ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 июня 2022 22:59
Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Завтра начинается историческая неделя, когда Украина услышит ответ от Европейского союза по поводу статуса кандидата. Поэтому стоит ожидать от России усиления активности.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в понедельник начинается одна из важнейших недель за все время с 1991 года.

"В такую неделю стоит ожидать от России усиления враждебной активности. Специально - показательно. И не только против Украины, но и против Европы. Готовимся. Предупреждаем партнеров. И спасибо всем, чья сила сегодня - это наша победа завтра", - заявил Зеленский.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Также стали известны условия для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

При этом в России продолжают произносить угрозы на фоне стремлений Украины стать членом европейского блока.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России
Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона