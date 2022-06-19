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Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії

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Україна, Неділя 19 червня 2022 22:59
Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Завтра починається історичний тиждень, коли Україна почує відповідь від Європейського союзу щодо статусу кандидата. Тому варто очікувати від Росії посилення активності.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, в понеділок починається один із найважливіших тижнів за весь час від 1991 року.

"В такий тиждень варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально - показово. І не тільки проти України, а й проти Європи. Готуємося. Попереджаємо партнерів. І дякуємо всім, чия сила сьогодні - це наша перемога завтра", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також стали відомі умови для початку переговорів про вступ України в Європейський союз.

При цьому в Росії продовжують виголошувати погрози на тлі прагнень України стати членом європейського блоку.

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Володимир Зеленський
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Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії
Починається історичний тиждень. Зеленський попередив про посилення активності Росії
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