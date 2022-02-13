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Может начаться в любой день: США не смогли назвать точную дату вторжения России в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не смог назвать точную дату вторжения России в Украину. Он отметил, что нападение может произойти в любой день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Салливана в эфире телеканала CNN.

"Мы не можем точно предсказать день, но мы уже некоторое время предупреждаем, что вторжение, крупные военные действия России в Украине, могут начаться в любой момент", - сказал Салливан.

Он не исключил, что вторжение России в Украину может произойти уже на следующей неделе, до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. По его словам, на это указывает наращивание Россией сил на границе с Украиной и активные маневры российских военных.

При этом советник американского президента заявил о готовности США продолжить переговоры с Россией для деэскалации ситуации. Салливан подчеркнул, что если Москва откажется, то Вашингтон с союзниками и партнерами готов ответить самым решительным образом.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал об обстановке на Донбассе.

Отметим, вчера The New York Times объяснила, зачем администрация президента США раскрывает секретные данные относительно угрозы вторжения России в Украину.

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Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину