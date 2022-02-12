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США публикуют заявления о вторжении РФ, чтобы победить Путина в его собственной игре, - NYT

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Вашингтон, Суббота 12 февраля 2022 21:36
США публикуют заявления о вторжении РФ, чтобы победить Путина в его собственной игре, - NYT Фото: Белый дом намеренно раскрывает секретную информацию по поводу агрессии РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США намеренно раскрывает секретную информацию по поводу угрозы вторжения России в Украину. Таким образом Вашингтон пытается победить президента России Владимира Путина "в его собственной игре".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

За последний месяц администрация президента США Джо Байдена сделала серию "разоблачений" российских намерений в отношении Украины. В частности, США рассказали о попытке РФ сфабриковать повод для вторжения, а вчера советник Байдена объявил, что Россия может начать наступление в любой момент. Параллельно американские СМИ со ссылкой на источники начали рассказывать, что вторжение может произойти уже на следующей неделе.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, серия последних сообщений о планах России стала одним из самых агрессивных раскрытий разведывательных данных США со времен "Кубинского кризиса". Таким способом администрация Байдена хочет не подтвердить намерение России вторгнуться в Украину, а предотвратить это.

В то же время представители администрации Байдена говорят, что такая кампания имеет более узкую и реалистичную цель: усложнить для Путина фальсификацию оправдания вторжения в Украину, подорвать позицию России на мировой арене и создать поддержку для более жесткого ответа.

Такой масштабной кампанией "разоблачений" не очень довольна украинская сторона, поскольку подобные сообщения США вызывают панику в украинском обществе. Причина этому - администрация Байдена не предоставила никаких доказательств. Как пояснили NYT представители разведки, это связано с опасением США, что Россия может разоблачить каналы получения информации и перекрыть их.

Напомним, вчера советник президента США Джейк Салливан заявил, что вторжение РФ может начаться до завершения Олимпиады в Пекине.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал США поделиться разведывательной информацией.

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