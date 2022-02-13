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Може початися в будь-який день: США не змогли назвати точну дату вторгнення Росії в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не зміг назвати точну дату вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що напад може статися в будь-який день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Саллівана в ефірі телеканалу CNN.

"Ми не можемо точно передбачити день, але ми вже деякий час попереджаємо, що вторгнення, великі військові дії Росії в Україні, можуть початися в будь-який момент", - сказав Салліван.

Він не виключив, що вторгнення Росії в Україну може відбутися вже наступного тижня, до закінчення зимових Олімпійських ігор у Пекіні. За його словами, на це вказує нарощування Росією сил на кордоні з Україною і активні маневри російських військових.

При цьому радник американського президента заявив про готовність США продовжити переговори з Росією для деескалації ситуації. Салліван підкреслив, що якщо Москва відмовиться, то Вашингтон з союзниками і партнерами готовий відповісти найрішучішим чином.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів про обставини на Донбасі.

Зазначимо, вчора The New York Times пояснила, навіщо адміністрація президента США розкриває секретні дані щодо загрози вторгнення Росії в Україну.

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