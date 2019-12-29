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Начался обмен пленными между Киевом и ОРДЛО

Новости » Политика     29.12.2019 - 10:56
Начался обмен пленными между Киевом и ОРДЛО
Фото: обмен пленными (t.me/RealdocProductions/64)

Обмен пленными начался 29 декабря

Начался процесс обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщают росСМИ.

В частности, "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила о начале обмена.

"Обмен начался", - отметила Морозова.

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Опубліковано hromadske.ua Неділя, 29 грудня 2019 р.

Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила начало обмена.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Отмечалось, что это не было дискуссионным вопросом.

Также сообщалось, что в список на обмен с ОРДЛО был включен фермер Николай Бутрименко, который сдал боевикам "ДНР" 10 украинских военных.

Кроме того, Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

До этого обмен задерживался из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

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