Розпочався обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО

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Обмін полоненими розпочався 29 грудня

Розпочався процес обміну полоненими між Києвом та ОРДЛО у неділю, 29 грудня. Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, "омбудсмен" ДНР "Дарина Морозова заявила про початок обміну.

"Обмін почався", - зазначила Морозова.

Обмін полонених Обмін полонених з «Л/ДНР» розпочався на КПВВ «Майорське» — показуємо наживо Опубліковано hromadske.ua Неділя, 29 грудня 2019 р.

Крім того, український омбудсмен Людмила Денісова підтвердила початок обміну.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Зазначалось, що це не було дискусійним питанням.

Також повідомлялося, що в список на обмін з ОРДЛО був включений фермер Микола Бутрименко, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових.

Крім того, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

До цього обмін затримувався через відмову частини ув'язнених повертатися в окуповані райони Донецької та Луганської області.