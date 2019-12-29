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Розпочався обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО

Новини » Політика     29.12.2019 - 10:56
Розпочався обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО
Фото: обмін полоненими (t.me/RealdocProductions/64)

Обмін полоненими розпочався 29 грудня

Розпочався процес обміну полоненими між Києвом та ОРДЛО у неділю, 29 грудня. Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, "омбудсмен" ДНР "Дарина Морозова заявила про початок обміну.

"Обмін почався", - зазначила Морозова.

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Опубліковано hromadske.ua Неділя, 29 грудня 2019 р.

Крім того, український омбудсмен Людмила Денісова підтвердила початок обміну.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Зазначалось, що це не було дискусійним питанням.

Також повідомлялося, що в список на обмін з ОРДЛО був включений фермер Микола Бутрименко, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових.

Крім того, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

До цього обмін затримувався через відмову частини ув'язнених повертатися в окуповані райони Донецької та Луганської області.

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Новини України обмін полоненими
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