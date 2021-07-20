Началось внеочередное заседание Рады. Зарегистрировались лишь 99 нардепов

В Верховной Раде в 14: 00 началось внеочередное заседание. В зале зарегистрировались лишь 99 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию заседания.
Внеочередное заседание проводит заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук. Дмитрий Разумков в зале отсутствует.
"В зале зарегистрированы 99 народных депутатов. Внеочередное заседание Верховной рады Украины объявляю открытым", - сказал Стефанчук.
Ранее сообщалось, что сегодня депутаты планируют рассмотреть проекты постановлений об отмене решений о голосовании Верховной рады относительно судебной реформы.
Как сообщила РБК-Украина заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, на повестке дня нардепов будет отклонение нескольких постановлений, блокирующих судебную реформу.