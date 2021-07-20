UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Началось внеочередное заседание Рады. Зарегистрировались лишь 99 нардепов

Автор: РБК-Украина

В Верховной Раде в 14: 00 началось внеочередное заседание. В зале зарегистрировались лишь 99 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

Внеочередное заседание проводит заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук. Дмитрий Разумков в зале отсутствует.

"В зале зарегистрированы 99 народных депутатов. Внеочередное заседание Верховной рады Украины объявляю открытым", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что сегодня депутаты планируют рассмотреть проекты постановлений об отмене решений о голосовании Верховной рады относительно судебной реформы.

Как сообщила РБК-Украина заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, на повестке дня нардепов будет отклонение нескольких постановлений, блокирующих судебную реформу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада