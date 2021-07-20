Почалося позачергове засідання Ради. Зареєструвалися лише 99 нардепів

У Верховній раді о 14:00 почалося позачергове засідання. В залі зареєструвалися лише 99 нардепів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію засідання.
Позачергове засідання проводить заступник голови ВР Руслан Стефанчук. Дмитро Разумков у залі відсутній.
"В залі зареєстровані 99 народних депутатів. Позачергове засідання Верховної ради України оголошую відкритим", - сказав Стефанчук.
Раніше повідомлялося, що сьогодні депутати планують розглянути проекти постанов про скасування рішень про голосування Верховної ради щодо судової реформи.
Як повідомила РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, на порядку денному нардепів буде відхилення кількох постанов, які блокують судову реформу.