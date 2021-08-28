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Начало учебного года, старт налоговой амнистии и госбюджет-2022: что ждет украинцев в сентябре

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Украина, Суббота 28 августа 2021 08:15
Начало учебного года, старт налоговой амнистии и госбюджет-2022: что ждет украинцев в сентябре Фото: в сентябре ученики пойдут в школу, а Кабмин презентует госбюджет-2022 (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Первого сентября все ученики страны сядут за свои парты в школьных классах. Правительство Украины внесет в Верховную раду проект бюджета на 2022 год. Украинцы смогут задекларировать свои доходы в рамках закона об амнистии.

РБК-Украина собрало все важные события, которые ждут граждан страны в первом месяце осени.

Учебный год для школьников начнется за партами

В Украине новый учебный год начнется в обычном режиме, чему способствует "зеленый" уровень эпидемиологической ситуации по всей стране. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как ранее рассказывал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, все школы будут работать в очном режиме, пока страна находится в "зеленой" зоне карантина. Если ситуация с распространением COVID-19 ухудшится, и страна перейдет на "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень в рамках адаптивного карантина, будут вводиться ограничения. Так, в "желтой" и "оранжевой" зонах очно работать будут только те школы, где привито более 80% учителей. Остальным учебным заведениям придется перейти на дистанционное обучение. В "красной" зоне очное посещение возможно только для детских садов и начальной школы.

Что касается высших учебных заведений, руководство вузов само будет определять форму обучения для своих студентов, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Вузы могут практиковать смешанную форму обучения - часть занятий будет проходить в аудитории, часть - онлайн.

Если показатели заболеваемости вырастут, учебное заведение обязано перевести студентов на дистанционное обучение.

Стартует кампания добровольного декларирования доходов

С 1 сентября украинцы смогут добровольно задекларировать свои доходы и уплатить налоги с них. Согласно Закону 1539-9 о налоговой амнистии, граждане смогут подать одноразовую декларацию с информацией об активах, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.

Сделать это можно до 1 сентября 2022 года. Согласно закону, украинцы, которые зафиксируют свое имущество в декларации и оплатят сбор, освобождаются от ответственности за неоплаченные налоги. В декларацию нужно вписать валютные ценности, кроме наличных денег, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом. Источники происхождения активов указывать не нужно.

Согласно закону, украинцам придется заплатить 5% отчислений за активы, которые находятся в Украине, 9% - за имущество за рубежом. Не нужно декларировать свое жилье, если оно единственное, и сбережения до 400 тысяч гривен.

Рада получит проект бюджета к 15 сентября

Народные депутаты вернутся к работе после каникул в начале осени. Согласно календарному плану работы Верховной рады Украины, шестая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года.

До 15 сентября правительство должно утвердить и передать на рассмотрение ВРУ готовый законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что бюджет будет передан в Раду вовремя. По его словам, как и в прошлом году, в документе будет сделана ставка на увеличении финансирования образования, медицины, социальных программ, армии.

Кроме того, в первую очередь нардепы намерены рассмотреть поправки в закон о банковской деятельности. В соответствующем законопроекте пойдет речь об изменениях полномочий Совета НБУ и совершенствовании терминологии. Также будет рассмотрен налоговый законопроект, реформа небанковского финансового сектора - страхование, кредитные союзы, финансовые компании и финансовые услуги.

Еще в планах - вопросы налогообложения игорного рынка и специальный правовой режим для IT-отрасли в рамках проекта "Дія сіті".

Карантин в Украине

В сентябре в Украине будет и дальше действовать адаптивный карантин, который Кабмин продлил до 1 октября. На данный момент вся страна находится в "зеленой" зоне с минимальными ограничениями. Так, обязательными остается ношения маски и соблюдение социальной дистанции.

Вместе с тем, эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом уже осенью. Это может привести к новому локдауну и ужесточению ограничений. В данном случае, в Минздраве не исключают, что будут вводить определенные привилегии для вакцинированных. В качестве примера глава Минздрава Виктор Ляшко приводил кинотеатры, которые смогут работать при условии, что весь персонал и посетители вакцинированы.

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