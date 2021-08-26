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Шмыгаль о госбюджете-2022: передадим Раде вовремя

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Киев, Четверг 26 августа 2021 13:21
Шмыгаль о госбюджете-2022: передадим Раде вовремя Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вовремя передаст Верховной раде законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно законодательству, его нужно внести не позднее 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

"Уже скоро правительство утвердит и передаст Верховной раде проект государственного бюджета на 2022 год. Как и в прошлом году все передадим вовремя и так же будем делать ставку на увеличение финансирование образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений", - отметил он.

Напомним, летом Рада приняла к сведению Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, и РБК-Украина писало о том, что предлагает документ.

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Денис Шмыгаль Госбюджет
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