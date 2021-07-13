Рада одобрила график шестой сессии. После каникул нардепы вернутся к работе 7 сентября
Фото: Рада одобрила график работы шестой сессии парламента (Виталий Носач/РБК-Украина)
Верховная рада утвердила календарный план проведения шестой сессии парламента. К работе народные депутаты вернутся 7 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
Согласно календарному плану, новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года.
Во время шестой сессии Рада проведет:
- пленарных заседаний - 10 недель;
- работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 6 недель;
- работа народных депутатов с избирателями - 4 недели;
- 10 часов вопросов к правительству в ВР.