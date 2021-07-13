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Рада одобрила график шестой сессии. После каникул нардепы вернутся к работе 7 сентября

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Украина, Вторник 13 июля 2021 11:59
Рада одобрила график шестой сессии. После каникул нардепы вернутся к работе 7 сентября Фото: Рада одобрила график работы шестой сессии парламента (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада утвердила календарный план проведения шестой сессии парламента. К работе народные депутаты вернутся 7 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Согласно календарному плану, новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года.

Во время шестой сессии Рада проведет:

  • пленарных заседаний - 10 недель;
  • работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах) - 6 недель;
  • работа народных депутатов с избирателями - 4 недели;
  • 10 часов вопросов к правительству в ВР.
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