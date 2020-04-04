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Початок 2020 року в Києві виявився найтеплішим за історію спостережень

Новини » Суспільство     04.04.2020 - 12:59
Початок 2020 року в Києві виявився найтеплішим за історію спостережень
Фото: весна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середня температура на 6,4 градусів перевищила норму

Середня температура повітря у Києві за січень-березень 2020 року становила 3,3 градусів тепла, таким чином перший квартал був найтеплішим в історії спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, температура перевищила середнє значення за 140 років на 6,4 градусів, тобто початок року виявився унікальним.

Для розрахунків було використано дані, які зберігаються в Галузевому державному архіві гідрометеорологічних спостережень, що існує у складі обсерваторії. За цими даними, середня температура повітря в першому кварталі з 1881 по 2020 рік становила 3,1 градусів морозу. А найхолодніше у період січень-березень було у 1942 році 10,3 градусів морозу

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура березня 2020 року у Києві досягла 6,5 градусів, що на 5,8 градусів перевищує кліматичну норму.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - лютого 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.

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