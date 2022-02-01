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Начальника охорони Януковича заочно арештували

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 12:31
Начальника охорони Януковича заочно арештували Фото: екс-президент України Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Печерський районний суд обрав запобіжний захід начальнику охорони екс-президента України Віктора Януковича. Його заочно заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

"Колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки президента України, якому ДБР повідомило про підозру у дезертирстві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, органом досудового розслідування отримано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні,

Що відомо про справу

У листопаді 2021 року слідчі ДБР за погодженням з Офісом генерального прокурора повідомили йому про підозру у дезертирстві.

Слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Криму, де керував заходами щодо охорони екс-президента Януковича.

Втім, після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України. При цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України.

Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення екс-президента через державний кордон України. Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 ККУ (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

Зазначимо, нещодавно ОАСК відкрив ще одне провадження за позовом екс-президента Віктора Януковича.

Нагадаємо, в грудні ОАСК також реєстрував позов екс-президента. Тоді Янукович теж просив суд встановити відсутність у Ради повноважень на прийняття актів про самоусунення президента України.

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