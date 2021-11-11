Главному охраннику Януковича сообщено о подозрении по делу Майдана
По делу Майдана объявили новое подозрение. Бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины подозревают в дезертирстве.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
В феврале 2014 года подозреваемый вместе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем пересек государственную границу Украины для укрытия.
"При этом бывший заместитель руководителя Управления государственной охраны Украины, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.
Напомним, Януковичу сообщили о новом подозрении как руководителю преступной группы.