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Главному охраннику Януковича сообщено о подозрении по делу Майдана

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 10:15
Главному охраннику Януковича сообщено о подозрении по делу Майдана Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По делу Майдана объявили новое подозрение. Бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины подозревают в дезертирстве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В феврале 2014 года подозреваемый вместе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем пересек государственную границу Украины для укрытия.

"При этом бывший заместитель руководителя Управления государственной охраны Украины, действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, Януковичу сообщили о новом подозрении как руководителю преступной группы.

Ранее топ-чиновнику времен Януковича отменили приговор.

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Янукович Майдан
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