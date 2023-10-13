В Одеській області правоохоронці викрили начальника одного з митних постів на отриманні хабарів за безперешкодне оформлення імпортованих товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як пише ДБР, до схеми були залучені начальник одного з митних постів регіону й його заступник.

"Вони налагодили схему отримання хабарів за безперешкодне оформлення імпортованих товарів та не створення штучних перешкод під час їх розмитнення", - пише пресслужба.

Посадовці отримували по 200 доларів від компаній-імпортерів за кожен контейнер товарів, на який бізнесмени мали дозвільні документи.

"Слідчі Бюро задокументували декілька фактів отримання митниками неправомірної вигоди на загальну суму 2,4 тисячі доларів США", - додає ДБР.

Фото: Начальника одного з постів митниці Одеської області викрито на хабарі (dbr.gov.ua/news)

Що загрожує?

Відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.