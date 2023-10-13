Начальник одного из постов таможни Одесской области разоблачен на взятке
В Одесской области правоохранители разоблачили начальника одного из таможенных постов на получении взяток за беспрепятственное оформление импортируемых товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Как пишет ГБР, к схеме были привлечены начальник одного из таможенных постов региона и его заместитель.
"Они наладили схему получения взяток за беспрепятственное оформление импортируемых товаров и не создание искусственных препятствий при их растаможивании", - пишет пресс-служба.
Чиновники получали по 200 долларов от компаний-импортеров за каждый контейнер товаров, на который бизнесмены имели разрешительные документы.
"Следователи Бюро задокументировали несколько фактов получения таможенниками неправомерной выгоды на общую сумму 2,4 тысячи долларов США", - добавляет ГБР.
Фото: Начальник одного из постов таможни Одесской области разоблачен на взятке (dbr.gov.ua/news)
Что грозит?
Согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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