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Начальника донецкой "Изоляции" подозревают в создании террористической группы

Донецкая область, Четверг 29 октября 2020 16:54
Начальника донецкой "Изоляции" подозревают в создании террористической группы
Фото: прокуратура (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении начальнику так называемой подпольной тюрьмы "Изоляция". Его подозревают в создании террористической группы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2014 году по указке жителя Макеевки вооруженные представители незаконного военизированного формирования "Министерство государственной безопасности" захватили территорию бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

"Под руководством подозреваемого на захваченном предприятии боевики устроили собственную подпольную тюрьму "Изоляция", где незаконно удерживали и пытали гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции / Операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пленных часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.

Досудебное расследование продолжается.

По данным "Радио Свобода", в "Изоляции" удерживали уже освобожденных профессора Игоря Козловского и журналиста Станислава Асеева.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона требует включить вопрос донецкой тюрьмы "Изоляция" в повестку дня ТКГ.

Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук требовал от боевиков обеспечить Красному Кресту доступ к незаконно удерживаемым украинцам. При этом он настаивал, чтобы доступ был, в частности, предоставлен в донецкую тюрьму "Изоляция".

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Новости Украины Общество подозрениеДонецкая областьтюрьмаПрокуратура

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