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Начальника донецької "Ізоляції" підозрюють у створенні терористичної групи

Донецька область, Четвер 29 жовтня 2020 16:54
Начальника донецької "Ізоляції" підозрюють у створенні терористичної групи
Фото: прокуратура (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура Донецької області заочно повідомила про підозру начальнику так званої підпільної в'язниці "Ізоляція". Його підозрюють у створенні терористичної групи.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у 2014 році за вказівкою жителя Макіївки озброєні представники незаконного воєнізованого формування "Міністерство державної безпеки" захопили територію колишнього заводу ізоляційних матеріалів в Донецьку.

"Під керівництвом підозрюваного на захопленому підприємстві бойовики влаштували власну підпільну в'язницю "Ізоляція", де незаконно утримували і катували цивільних осіб, полонених військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, залучених у проведенні антитерористичної операції / Операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що полонених годинами катували електричним струмом, били, тримали в нелюдських умовах без їжі і води і примушували до важкої праці.

Досудове розслідування триває.

За даними "Радіо Свобода", в "Ізоляції" утримували вже звільнених професора Ігоря Козловського і журналіста Станіслава Асєєва.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков заявив, що українська сторона вимагає включити питання донецької тюрми "Ізоляція" в порядок денний ТКГ.

Крім того, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вимагав від бойовиків забезпечити Червоному Хресту доступ до незаконно утримуваних українців. При цьому він наполягав, щоб доступ був, зокрема, надано в донецьку в'язницю "Ізоляція".

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