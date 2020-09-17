Кравчук требует от ОРДЛО обеспечить Красному Кресту доступ к пленным украинцам

Фото: Леонид Кравчук (facebook.com)

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук требует от ОРДЛО немедленно обеспечить Международному комитету Красного Креста доступ к незаконно удерживаемым гражданам Украины. При этом он подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен также к секретной донецкой тюрьмы "Изоляция".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Тюрьма "Изоляция" печально известная из-за пыток украинцев и нечеловеческие условия содержания.

При этом Кравчук отметил, что ОРДЛО и Россия не выполняют также договоренностей об обеспечении беспрепятственного доступа МККК, достигнутых во время встречи советников лидеров нормандского формата, которая состоялась 11 сентября в Берлине.

"Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине", - заявил он.

Он также отметил, что все обращения по доступу Красного Креста к пленным украинцам грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны ОРДЛО и России.

"Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица", - заявил Кравчук.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 16 сентября, делегации Украины, России и ОБСЕ обсудили выполнение перемирия, вопрос обмена пленными и изменения в закон о местных выборах.