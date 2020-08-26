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Украина требует включить вопрос донецкой "Изоляции" в повестку дня ТКГ

Киев, Среда 26 августа 2020 13:40
Украина требует включить вопрос донецкой "Изоляции" в повестку дня ТКГ
Фото: Алексей Резников (facebook.com/alex reznikoff)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона требует включить вопрос донецкой тюрьмы "Изоляция" в повестку дня Трехсторонней контактной группы. На территории бывшего завода удерживают украинских пленных.

Об этом журналистам заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, на минувших переговорах ТКГ предложили включить в повестку дня отдельный вопрос о тюрьме "Изоляция", в которой удерживают пленных.

"Это такой завод был, который сейчас как тюрьма, в которой издеваются, пытки применяются к людям и так далее. Мы подняли этот вопрос и ждем от посла Фриша (Тони Фриш, координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе, - ред.) его реакции. Мы требуем, чтобы вопрос "Изоляции" был включен в повестку дня как минимум гуманитарной группы", - отметил Резников.

Он добавил, то глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил соответствующее обращение представителям России и ОБСЕ.

Отметим, в Донецке в 2010 году на территории бывшего завода изоляционных материалов открыли арт-центр "Изоляция". В июне 2014 года территория была захвачена боевиками так называемой "Донецкой народной республики".

На сегодня на территории "Изоляции" удерживаются украинские пленные. В частности, по данным "Радио Свобода", там удерживали уже освобожденных профессора Игоря Козловского и журналиста Станислава Асеева.

Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что не видят возможностей для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 25 октября.

До этого Германия призвала Украину решить политические вопросы для выборов в ОРДЛО.

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