Начальник Вооруженных сил Британии посетил Украину: с кем встретился

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радакина в Twitter .

"Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные силы Украины в последующие недели и месяцы", - написал он.

Радакин также отметил мужество, стойкость и изобретательность ВСУ в противостоянии незаконной и варварской агрессии России.