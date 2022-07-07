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Начальник Вооруженных сил Британии посетил Украину: с кем встретился

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ВС Британии Тони Радакин (twitter.com/AdmTonyRadakin_)
Автор: Елизавета Драбкина

Начальник Вооруженных сил Британии Тони Радакин посетил Киев и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радакина в Twitter.

"Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные силы Украины в последующие недели и месяцы", - написал он.

Радакин также отметил мужество, стойкость и изобретательность ВСУ в противостоянии незаконной и варварской агрессии России.

Напомним, Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов.

Кроме того, Великобритания готова предоставить Украине дополнительно 525 млн долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка в конце 2022 года.

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