Начальник Збройних сил Британії відвідав Україну: з ким зустрівся

Начальник Збройних сил Британії Тоні Радакін відвідав Київ і зустрівся з головнокомандувач ЗСУ Валерієм Залужним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радакіна у Twitter.
"Мій 48-годинний візит дозволив мені краще зрозуміти оперативну перспективу та обговорити, як Велика Британія може продовжувати підтримувати Україну та як ми можемо допомогти іншим міжнародним партнерам і союзникам підтримувати Збройні сили України в наступні тижні та місяці", - написав він.
Радакін також відзначив мужність, стійкість та винахідливістю ЗСУ у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії.
Нагадаємо, Великобританія надасть Україні пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів.
Окрім того, Великобританія готова надати Україні додатково 525 млн доларів в якості гарантій для кредиту Світового банку в кінці 2022 року.
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