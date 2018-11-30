ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Начальник СИЗО "Лефортово" подтвердил пребывание там 21 украинского моряка

Новости » Общество    30.11.2018 - 17:38
Начальник СИЗО "Лефортово" подтвердил пребывание там 21 украинского моряка
Фото: захваченные РФ украинские корабли (ФСБ)

Еще трех моряков держат в больнице

Начальник СИЗО-2 "Лефортово" в телефонном разговоре с представителем Консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины подтвердил информацию о пребывании в следственном изоляторе 21 украинского моряка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В то же время, пока неизвестно, где именно находятся еще трое украинских моряков.

"Только что начальник СИЗО-2 "Лефортово" в телефонном разговоре с представителем Консульской службы МИД Украины подтвердил информацию о том, что 21 украинский военнопленный в настоящее время находится в Лефортово и еще трое - в больнице. Но в какой именно больнице - не сообщил", - говорится в сообщении.

Начальник СИЗО &quot;Лефортово&quot; подтвердил пребывание там 21 украинского моряка

Ранее сообщалось, что украинцев удерживают в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". В частности, в "Лефортово" находится 21 военный. Трех раненых держат в медчасти изолятора "Матросская тишина", также в Москве.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило в Гаагу документы захват кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона в этих материалах обвиняет Москву в нарушении международного права. Все моряки, в соответствии с международным гуманитарным правом, являются военнопленными.

РФ подтвердила привлечение армии к захвату украинских кораблей Денисова подтвердила, что захваченные РФ украинские моряки отправлены в Москву
Новости Украины морякиСИЗОДенисова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь