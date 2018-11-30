Начальник СИЗО "Лефортово" подтвердил пребывание там 21 украинского моряка

Фото: захваченные РФ украинские корабли (ФСБ)

Еще трех моряков держат в больнице

Начальник СИЗО-2 "Лефортово" в телефонном разговоре с представителем Консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины подтвердил информацию о пребывании в следственном изоляторе 21 украинского моряка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В то же время, пока неизвестно, где именно находятся еще трое украинских моряков.

"Только что начальник СИЗО-2 "Лефортово" в телефонном разговоре с представителем Консульской службы МИД Украины подтвердил информацию о том, что 21 украинский военнопленный в настоящее время находится в Лефортово и еще трое - в больнице. Но в какой именно больнице - не сообщил", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинцев удерживают в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". В частности, в "Лефортово" находится 21 военный. Трех раненых держат в медчасти изолятора "Матросская тишина", также в Москве.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины направило в Гаагу документы захват кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона в этих материалах обвиняет Москву в нарушении международного права. Все моряки, в соответствии с международным гуманитарным правом, являются военнопленными.