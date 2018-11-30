Начальник СІЗО "Лефортово" підтвердив перебування там 21 українського моряка

Фото: захоплені РФ українські кораблі (ФСБ)

Ще трьох моряків тримають у лікарні

Начальник СІЗО-2 "Лефортово" у телефонній розмові з представником Консульської служби Міністерства закордонних справ (МЗС) України підтвердив інформацію про пребуванні у слідчому ізоляторі 21 українського моряка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Водночас, наразі невідомо, де саме перебувають ще троє українських моряків.

"Щойно начальник СІЗО-2 "Лефортово" у телефонній розмові з представником Консульської служби МЗС України підтвердив інформацію про те, що 21 український військовополонений на цей час знаходиться у Лефортово і ще троє - у лікарні. Але в якій саме лікарні - не повідомив", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українців утримують у московських СІЗО "Лефортово" та "Матросская тишина". Зокрема, у "Лефортово" знаходиться 21 військовий. Трьох поранених тримають у медчастині ізолятора "Матросская тишина", також в Москві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило до Гааги документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона в цих матеріалах звинувачує Москву в порушенні міжнародного права. Всі моряки, згідно з міжнародним гуманітарним правом, є військовополоненими.